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Царьград

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Новые правила пользования банкоматами: Комиссии, лимиты, риски

Новые правила пользования банкоматами: Комиссии, лимиты, риски

Раньше, чтобы положить деньги на карту, приходилось искать банкомат своего банка. С 1 октября это не обязательно: подойдёт любой, подключённый к СБП.

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