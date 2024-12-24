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Калужские новости

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ЕР анонсировала работу над новыми инициативами в области семейной политики

ЕР анонсировала работу над новыми инициативами в области семейной политики

ЕР обнародовала свои предложения по семейной политике. Для помощи многодетным и повышения показателей демографии партия провела в 2024 году больше 50 законовКак сообщает ЕР, партией были обнародованы предложения по семейной политике.

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