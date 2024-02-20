Бастрыкину доложили об избиении детьми мигрантов челябинских школьников

Глава СК РФ Александр Бастрыкин 20 февраля на оперативном совещании заслушал доклад первого заместителя руководителя СКР по Челябинской области Ахмеда Асхабова об избиении детьми мигрантов челябинских школьников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии