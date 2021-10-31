У компрадорской элиты России истерика! Идут чистки!

Закон и ПорядокПолитикаУ компрадорской элиты России истерика! Идут чистки! В России идёт серьёзная борьба за закон, которого боятся все предатели России. Все силы брошены, чтоб этот закон отменить.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиталийО чем речь? Какого закона все боятся? Пустая заметка.Геннадий РостовскийНадо видео смотреть. Но и я не испытываю такого желания.Василий ЦеловальниковСпасибо! Всё правильно! Надо быть намного жосче к 5 колонне! Иначе они, превратят нас окончательно в придаток америкосов! Провокаторов- не жалеть!!!НСНаталия СудаковаТы её в живую-то хоть раз видел?Александр РожковОчередная брехня для дураков.Виктор ОнегинВы правы брехня для дураков.Но не для умных людей,хотя умные они и так догадываются, что кто платит, тот и музыку заказывает.Комментировать
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