Закон и Порядок

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У компрадорской элиты России истерика! Идут чистки!

У компрадорской элиты России истерика! Идут чистки!

В России идёт серьёзная борьба за закон, которого боятся все предатели России. Все силы брошены, чтоб этот закон отменить.

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Виталий
О чем речь? Какого закона все боятся? Пустая заметка.
Геннадий Ростовский
Надо видео смотреть. Но и я не испытываю такого желания.
Василий Целовальников
Спасибо! Всё правильно! Надо быть намного жосче к 5 колонне! Иначе они, превратят нас окончательно в придаток америкосов! Провокаторов- не жалеть!!!
Наталия Судакова
Ты её в живую-то хоть раз видел?
Александр Рожков
Очередная брехня для дураков.
Виктор Онегин
Вы правы брехня для дураков.Но не для умных людей,хотя умные они и так догадываются, что кто платит, тот и музыку заказывает.

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