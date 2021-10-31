У компрадорской элиты России истерика! Идут чистки!

Закон и ПорядокПолитикаУ компрадорской элиты России истерика! Идут чистки! В России идёт серьёзная борьба за закон, которого боятся все предатели России. Все силы брошены, чтоб этот закон отменить.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиталийО чем речь? Какого закона все боятся? Пустая заметка.Геннадий РостовскийНадо видео смотреть. Но и я не испытываю такого желания.Василий ЦеловальниковСпасибо! Всё правильно! Надо быть намного жосче к 5 колонне! Иначе они, превратят нас окончательно в придаток америкосов! Провокаторов- не жалеть!!!НСНаталия СудаковаТы её в живую-то хоть раз видел?Василий ЦеловальниковКого именно?Александр РожковОчередная брехня для дураков.Виктор ОнегинВы правы брехня для дураков.Но не для умных людей,хотя умные они и так догадываются, что кто платит, тот и музыку заказывает.ММММЛихо закрутил пацанчик. 20-ть лет давят и давят на "бедного" ВВП, прям так давят и давят, а он без полномочный и сделать-то ничего не мог за 20-то лет с этой проевропейской и проамериканской "илитой". А кто ж её "создал" эту илиту? Кстати, в недавнем прошлом его тоже хотели "наградить" нобелевской, интересно, какие такие заслуги у него перед европездной и перед америказдной? А что, он уже перестал быть масонским сектантом? Эхе-хех. А брешет складно, акурат на его ровесников брехня направлена.СКСергей Ковалевда ла-а-а-д-на! какая такая "расстановка сил на стороне прозападной элиты"? если бы так было, то давно сожрали бы и не поперхнулись. достаточно вспомнить оговорку Сороса по Фрейду - если мы сожрем Россию, то нам хватит этого лет на 15ть". на 15ть!, Карл!!! это уже второй вопрос, насколько им нас хватит, но факт в том, что жрать им надо постоянно, ибо Запад живет экспансией. ему необходима кормовая база. а она схлопывается в числе прочего потому, что команда специально обученных людей, возглавляющих постельцинскую Россию, не желает играть в чужие игры. "прозападная элита" т.с. имеется, куда ж без неё? была, есть и будет. или не было подобного в Союзе?.. другое дело динамика процесса, утверждающая госкапитализЬм. а это на всякий случай хороший шаг к социально ориентированному государству. ч.т.д.Комментировать
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