Закон и Порядок

135 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Тан
    Оксанка.... да Турок (Турцию), Персы (Иран) в неделю задавят... и Турки это хорошо понимают... а по этому, хотя они и...Ничего личного: ч...
  • Евгений Попов
    АРАМ:  Переводчик с дипломатического на человеческий: "Персо́на нон гра́та" - мутный товарищ, которому явно бы не пом...Год спустя: чему ...
  • Оксана Головенко
    "эрдоганов" бояться - в лес не ходить... Мало ли кто на что претендует... Эрдоган - активный малый, конечно, но для Т...Ничего личного: ч...

У компрадорской элиты России истерика! Идут чистки!

У компрадорской элиты России истерика! Идут чистки!

В России идёт серьёзная борьба за закон, которого боятся все предатели России. Все силы брошены, чтоб этот закон отменить.

Вернуться к статье
Обсудить
Виталий
О чем речь? Какого закона все боятся? Пустая заметка.
Геннадий Ростовский
Надо видео смотреть. Но и я не испытываю такого желания.
Василий Целовальников
Спасибо! Всё правильно! Надо быть намного жосче к 5 колонне! Иначе они, превратят нас окончательно в придаток америкосов! Провокаторов- не жалеть!!!
Наталия Судакова
Ты её в живую-то хоть раз видел?
Василий Целовальников
Кого именно?
Александр Рожков
Очередная брехня для дураков.
Виктор Онегин
Вы правы брехня для дураков.Но не для умных людей,хотя умные они и так догадываются, что кто платит, тот и музыку заказывает.
МММ
Лихо закрутил пацанчик. 20-ть лет давят и давят на "бедного" ВВП, прям так давят и давят, а он без полномочный и сделать-то ничего не мог за 20-то лет с этой проевропейской и проамериканской "илитой". А кто ж её "создал" эту илиту? Кстати, в недавнем прошлом его тоже хотели "наградить" нобелевской, интересно, какие такие заслуги у него перед европездной и перед америказдной? А что, он уже перестал быть масонским сектантом? Эхе-хех. А брешет складно, акурат на его ровесников брехня направлена.
Сергей Ковалев
да ла-а-а-д-на! какая такая "расстановка сил на стороне прозападной элиты"? если бы так было, то давно сожрали бы и не поперхнулись. достаточно вспомнить оговорку Сороса по Фрейду - если мы сожрем Россию, то нам хватит этого лет на 15ть". на 15ть!, Карл!!! это уже второй вопрос, насколько им нас хватит, но факт в том, что жрать им надо постоянно, ибо Запад живет экспансией. ему необходима кормовая база. а она схлопывается в числе прочего потому, что команда специально обученных людей, возглавляющих постельцинскую Россию, не желает играть в чужие игры. "прозападная элита" т.с. имеется, куда ж без неё? была, есть и будет. или не было подобного в Союзе?.. другое дело динамика процесса, утверждающая госкапитализЬм. а это на всякий случай хороший шаг к социально ориентированному государству. ч.т.д.

Картина дня

наверх