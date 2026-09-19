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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о скандале с футболками игроков «Реала» из-за надписи в поддержку Сеуты: «Говорю только о футболе»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью  на пресс-конференции перед предстоящим дерби с «Атлетико» отказался говорить о поступке футболистов команды на матче с «Эльче».

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