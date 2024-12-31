Поддерживаемый Mercedes Volocopter подает заявление о банкротстве

Немецкая компания Volocopter, специализирующаяся на электрических воздушных такси, подала заявление о защите от банкротства, что стало последним случаем в череде подобных стартапов, столкнувшихся с финансовыми трудностями.
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