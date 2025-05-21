Гендиректора ГПЗ-10 заподозрили в хищении на гособоронзаказе

Гендиректора ООО «Десятый подшипниковый завод» (ГПЗ-10) Александра Дьяченко задержали по подозрению в хищении свыше 800 млн рублей на государственном оборонзаказа, сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко 21 мая журналистам.
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