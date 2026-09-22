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Царьград

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В 851 доме Свердловской области идет капремонт: Паслер отчитался

В 851 доме Свердловской области идет капремонт: Паслер отчитался

В 2026 году капитальный ремонт за счет средств регионального Фонда капремонта запланирован в 851 многоквартирном доме Свердловской области, на сегодняшний день работы выполнены на 77%.

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