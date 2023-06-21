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ВС России освободили "Зверинец", дело осталось за малым

ВС России освободили "Зверинец", дело осталось за малым

Денис Пушилин констатировал, что русские бойцы отныне контролируют укрепрайон, расположенный на Марьинском направленииСтало известно, что бойцам русской армии удалось освободить укрепрайон "Зверинец", расположенный на Марьинском направлении.

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