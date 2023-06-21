Денис Пушилин констатировал, что русские бойцы отныне контролируют укрепрайон, расположенный на Марьинском направленииСтало известно, что бойцам русской армии удалось освободить укрепрайон "Зверинец", расположенный на Марьинском направлении.
Денис Пушилин констатировал, что русские бойцы отныне контролируют укрепрайон, расположенный на Марьинском направленииСтало известно, что бойцам русской армии удалось освободить укрепрайон "Зверинец", расположенный на Марьинском направлении.
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