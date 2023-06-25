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Опять зальет: дождливой выдастся рабочая неделя в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Опять зальет: дождливой выдастся рабочая неделя в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Отнюдь не летняя погода ждет жителей Уссурийска на грядущей рабочей неделе. Несколько дней подряд в округе ожидаются дожди разной интенсивности.

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