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Касаткина о постере с ее изображением в Дохе: «Шесть лет назад мне очень хотелось увидеть здесь свою фотографию»

Касаткина о постере с ее изображением в Дохе: «Шесть лет назад мне очень хотелось увидеть здесь свою фотографию»

Восьмая ракетка мира Дарья Касаткина выложила фото из Дохи, где на следующей неделе сыграет на турнире WTA 500.

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