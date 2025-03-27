В Невском районе Петербурга инвестор построил медицинский центр с детской поликлиникой

Открытие запланировано на август 2025 года Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга 21 марта выдала разрешение на эксплуатацию амбулаторно-поликлинического комплекса в Невском районе на улице Чудновского, участок 1 (севернее пересечения с Товарищеским проспектом).