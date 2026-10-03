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Вильмар Барриос: «Если бы не футбол, меня затянула бы уличная жизнь, возможно. Я не слишком хорошо учился, поэтому благодарен Богу, семье и футболу – за то, что он существует»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, как бы сложилась его жизнь, если бы не было футбола.

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