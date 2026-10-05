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Контрафронт

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Эфиопия: Силы национальной обороны Эфиопии (ENDF) нанесли удары беспилотников по Адве, Адиграту,...

Эфиопия: Силы национальной обороны Эфиопии (ENDF) нанесли удары беспилотников по Адве, Адиграту, Ширу и Аксуму в северной части Тыграя в ночь с 4 на 5 октября на фоне продолжающихся столкновений с повстанцами Народно-освободительного фронта Тыграя (НФОТ).

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