Собянин: власти Москвы решают задачу технологического суверенитета

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Москвы решают задачу технологического суверенитета. В столичной ОЭЗ работает 250 высокотехнологичных предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития накопления электроэнергии.
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