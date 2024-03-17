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Джонс и Аспиналл встретились на фестивале Шварценеггера в Бирмингеме

Джонс и Аспиналл встретились на фестивале Шварценеггера в Бирмингеме

Чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс и временный чемпион Том Аспиналл встретились в Бирмингеме (Англия) на фестивале Арнольда Шварценеггера.

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