Бастрыкин требует расселить челябинский дом, где проживает 109-летняя женщина

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело и принять меры по восстановлению прав людей, в том числе 109-летней женщины, проживающих в аварийном доме на улице Неймана в Челябинске.
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