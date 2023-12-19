Фигуристка Трусова выпустила песню с Самоделкиной и Левушкиной

Российская фигуристка Александра Трусова сообщила о выпуске нового музыкального трека. Песню под названием «Я не кукла» 19-летняя россиянка записала вместе с соотечественницей Софьей Самоделкиной и болгарской фигуристкой Марией Левушкиной.
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