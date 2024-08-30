Главное к этому часу.Что в РоссииСоболев приехал в Санкт-ПетербургПредседатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев выехал в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра.