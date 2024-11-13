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ТОС «Солнцепек» уничтожили опорники ВСУ в Курской области

ТОС «Солнцепек» уничтожили опорники ВСУ в Курской области

Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» ударили по опорным пунктам ВСУ в Курской области, сообщает Минобороны РФ.«Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" тульских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ с пехотой в одном из приграничных районах Курской области»,- говорится в публикации.

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