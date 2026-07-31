Царьград
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Царьград

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Это стыд или кое-что хуже? Посмотрите, что предлагает WB на пятый год СВО. Дурову* такое и не снилось

Это стыд или кое-что хуже? Посмотрите, что предлагает WB на пятый год СВО. Дурову* такое и не снилось

Спустя четыре с половиной года специальной военной операции на страницах отечественного интернет-магазина можно встретить такое, что одновременно вызывает и гнев, и чувство стыда, и прочие неприятные эмоции.

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