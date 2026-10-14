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Пятый канал

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Читал по бумажке: Кличко оправдался за провальную подготовку Киева к зиме

Читал по бумажке: Кличко оправдался за провальную подготовку Киева к зиме

Виталий Кличко сегодня оправдывался в Верховной раде за провальную подготовку Киева к зиме. Что символично, на его выступление выделили всего пять минут, за которые он прочитал свой доклад с листочка и стал перекладывать ответственность на Зеленского.

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