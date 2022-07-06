Ушел из жизни журналист-международник Георгий Зубков

Ушел из жизни мэтр отечественной международной журналистики Георгий Зубков. О том, что советский и российский журналист-международник, профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН, писатель, драматург Георгий Зубков умер, Союз журналистов России сообщил 5 июля со ссылкой на его родственников.
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