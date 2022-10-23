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Комиссия Главного командования ВМФ России произвела контрольную проверку по физической подготовке офицеров штаба Тихоокеанского флота

Комиссия Главного командования ВМФ России произвела контрольную проверку по физической подготовке офицеров штаба Тихоокеанского флота

По итогам сдачи контрольной проверки большая часть офицеров управлений и служб штаба флота показала отличные результаты.

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