Стюарды вынесли вердикт по поводу аварии Переса, Окона и Хюлькенберга

Стюарды вынесли вердикт по поводу аварии Переса, Окона и ХюлькенбергаF1Стюарды Гран При Катара изучили столкновение с участием Серхио Переса, Эстебана Окона и Нико Хюлькенберга в спринте Формулы 1 в Катаре.