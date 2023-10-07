Стюарды вынесли вердикт по поводу аварии Переса, Окона и Хюлькенберга

Стюарды вынесли вердикт по поводу аварии Переса, Окона и ХюлькенбергаF1Стюарды Гран При Катара изучили столкновение с участием Серхио Переса, Эстебана Окона и Нико Хюлькенберга в спринте Формулы 1 в Катаре.
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