МИГРАНТЫ СТАЛИ ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ ДЛЯ РУССКИХ. ВЛАСТЯМ ПРИДЁТСЯ РЕШИТЬ ВОПРОС

Лидия Думаю, мигранты выгодны властям, они имеют от них свой гешефт и о преступности не думают, они то с охраной. К сожалению у нас нет компетентного и харизматичного руководителя, способного объяснить населению, для чего они нагнали в нашу страну столько эмигрантов, а если они нужны, почему им не создают нормальных условий жизни, живут где-то по подвалам и озлобляются, а как известно, что только от жизни собачей собака бывает кусачей.

Татьянка Яцук А русские только в Прибалтике есть- в тех же Точикистонах-Узбекистонах их нет по-вашему? Так почему не их принимают в России по программе переселения соотечественником, а чернозубых, неграмотных, неквалифицированных с уголовными наклонностями таджиков и иже с ними- не подскажете?