ANDREY PRONIN/GLOBALLOOKPRESS Число преступлений, совершённых мигрантами в России, растёт. А производительность труда "незаменимых" иностранных специалистов падает.
МИГРАНТЫ СТАЛИ ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ ДЛЯ РУССКИХ. ВЛАСТЯМ ПРИДЁТСЯ РЕШИТЬ ВОПРОС
Комментарии
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Лидия
Думаю, мигранты выгодны властям, они имеют от них свой гешефт и о преступности не думают, они то с охраной. К сожалению у нас нет компетентного и харизматичного руководителя, способного объяснить населению, для чего они нагнали в нашу страну столько эмигрантов, а если они нужны, почему им не создают нормальных условий жизни, живут где-то по подвалам и озлобляются, а как известно, что только от жизни собачей собака бывает кусачей.
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1 час.
Татьянка Яцук
А русские только в Прибалтике есть- в тех же Точикистонах-Узбекистонах их нет по-вашему? Так почему не их принимают в России по программе переселения соотечественником, а чернозубых, неграмотных, неквалифицированных с уголовными наклонностями таджиков и иже с ними- не подскажете?
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28 мин.
лл
лина любимцева
Оно все понятно, и мне не нравится заслоие и преступность некоторых мигрантов... НО!!..... НО ЕСЛИ СЕЙЧАС российские власти начнут массово выдворять мигрантов из России, среднеазиатские наши друзья устроят России ДЕМАРШ!! У них тут-как-тут сразу появятся США со всеми вытекающими... А НАМ, в нынешних условиях, еще только этого не хватало. Некие силы сейчас специально раздувают мигрантскую тему. ПОЭТОМУ ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ!!!!
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12 мин.
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