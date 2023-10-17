30 пушистых наглецов, которые плевать хотели на ожидания хозяев

Котики не всегда ведут себя идеально. Но хвостатым любимцам можно простить и ночные тыгыдыки, и разворошенные горшки с землей, и прочие мелкие хулиганства, ведь именно благодаря им мы зачастую учимся ценить не вещи, а отношения.
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