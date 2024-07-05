Межведомственная операция "Мак-2024" по борьбе с наркотиками в Свердловской области

С 8 по 12 июля в городах Краснотурьинск, Карпинск и Волчанск пройдет межведомственная операция "Мак-2024", целью которой является борьба с незаконным оборотом наркотических средств природного происхождения.
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