Дагестанского чиновника, чьи дети устроили теракт, снова задержали. Подозревают в отмывании денег

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова повторно задержали в его домеМагомед ОмаровПресс-служба Ленинского суда/ТАСС Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте 23 июня, повторно задержали после того, как он вышел на свободу.
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