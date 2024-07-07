Дагестанского чиновника, чьи дети устроили теракт, снова задержали. Подозревают в отмывании денег

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Омарова повторно задержали в его домеМагомед ОмаровПресс-служба Ленинского суда/ТАСС Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья участвовали в теракте 23 июня, повторно задержали после того, как он вышел на свободу.