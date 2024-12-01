Юрий Ильинов

Ирландский журналист: Чем больше побед одерживает Россия, тем изощрённее ложь Запада Запад проводит против России мощнейшую информационную атаку, распространяя мифы о якобы скором поражении российской армии, хотя на самом деле все наоборот. И чем больше побед одерживает Россия, тем изощренней становится ложь. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз. Запад провалился на Украине, но не желает этого признавать, продолжая распространять ложь о России. Европейские и американские СМИ разгоняют самые популярные мифы о якобы «порванной в клочья» российской экономике, «работающих» санкциях и «разваленной» российской армии, которая продолжает наступать, несмотря на то, что ей противостоит весь Запад. И чем больше проваливается замысел Запада на Украине, тем больше лжи льется на Россию. Российская армия должна была «развалиться», но она растет, наступает и побеждает. Российская экономика должна была быть «порвана в клочья», но в этом году она превзойдет все другие развитые экономики. Западные санкции должны были покалечить Россию, но они провалились — пишет журналист. Против России работает «дезинформационная машина» стоимостью в миллиард долларов, которую контролируют западные разведки, но правду не скроешь, даже закрывая и запрещая российские СМИ на европейской территории. Россия выстояла под санкциями и побеждает на Украине, Западу придется с этим смириться.