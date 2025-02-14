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Русская весна

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Что мешает «соседям» Белоруссии жить в мире и богатстве

Что мешает «соседям» Белоруссии жить в мире и богатстве

Важнейшее мероприятие, к которому в Беларуси так долго и тщательно готовились — президентские выборы, прошло организовано и спокойно.

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