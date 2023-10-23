Финорганизации теперь будут указывать полный диапазон стоимости кредита в рекламе

Финорганизации обязали сообщать в рекламе диапазон полной стоимости кредита. В России 23 октября вступила в силу норма закона, запрещающая банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные процентные ставки.
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