Служба судебных приставов начнет фиксировать свои действия на видео

МОСКВА, 23 сентября, ФедералПресс. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) объявила о планах осуществлять видеозапись всей своей деятельности, включая конвоирование должников в суд и выдворение иностранных граждан из России.
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