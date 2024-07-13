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СК: в Перми осмотрели квартиру, где женщина убила мальчика и спрятала в чемодан

СК: в Перми осмотрели квартиру, где женщина убила мальчика и спрятала в чемодан

В Перми следователи осмотрели квартиру, где женщина, предположительно, убила девятилетнего сына. Спрятав тело в чемодане, она вывезла его на мусорную площадку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

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