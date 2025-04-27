На модернизацию детских лагерей направят 9 млрд рублей

Правительство и Минпросвещения подтвердили бюджетные назначения на трехлетнюю перспективу по три миллиарда рублей на программу модернизации инфраструктуры детских лагерей, что позволяет ежегодно оздоравливать дополнительно более 100 тысяч детей.
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