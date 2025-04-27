Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Конева
    Насмешили...Матвиенко: Россий...
  • Татьяна Кибишева
    Шойгу что, недавно проснулся? В России больше 13 млн мигрантов, похоже Цеков вместе с ним спал.Сенатор Цепкин на...
  • Владимир Степанян
    Чубайс это не генерал Иван Попов, поэтому конечно не виновен!Чубайс избежал в ...

На модернизацию детских лагерей направят 9 млрд рублей

На модернизацию детских лагерей направят 9 млрд рублей

Правительство и Минпросвещения подтвердили бюджетные назначения на трехлетнюю перспективу по три миллиарда рублей на программу модернизации инфраструктуры детских лагерей, что позволяет ежегодно оздоравливать дополнительно более 100 тысяч детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх