«Наташина мечта»: фрагмент из сборника драматурга Ярославы Пулинович

Наташе 16 лет и она переживает первую любовь и первое разочарование. Острый и точный монолог подростка, в котором проявлен почерк выпускницы мастерской Николая Коляды Ярославы Пулинович, чьи пьесы шагнули далеко за рамки Екатеринбурга.
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