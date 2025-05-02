Сэм Эмик: «Игроки «Сакраменто» сначала жаловались на тренировки Майка Брауна, а потом – на отсутствие тренировок у Дага Кристи»

«Кажется, Зак Лавин делал публичные заявления касательно отношения игроков с Дагом Кристи. Я вообще разговаривал с Заком после поражения в плей-ин, но в итоге не использовал это интервью – в нем он говорил о тренере очень позитивно.
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