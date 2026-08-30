Экс-президент "Локомотива" Смородская похвалила Батракова за дебют в Турции

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская похвалила российского полузащитника Алексея Батракова после его дебюта за турецкий «Галатасарай».
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