22 года со дня трагедии в Беслане: в Северной Осетии началась трёхдневная Вахта памяти

22 года со дня трагедии в Беслане: в Северной Осетии началась трёхдневная Вахта памяти1 сентября 2026 года исполнилось 22 года со дня одной из самых страшных трагедий в новейшей истории России – теракта в школе №1 города Беслана в Северной Осетии.