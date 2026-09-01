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Живая Кубань

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22 года со дня трагедии в Беслане: в Северной Осетии началась трёхдневная Вахта памяти

22 года со дня трагедии в Беслане: в Северной Осетии началась трёхдневная Вахта памяти

22 года со дня трагедии в Беслане: в Северной Осетии началась трёхдневная Вахта памяти1 сентября 2026 года исполнилось 22 года со дня одной из самых страшных трагедий в новейшей истории России – теракта в школе №1 города Беслана в Северной Осетии.

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