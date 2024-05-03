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«Вокруг ТВ»: Орбакайте пообещала спеть на бис в России

«Вокруг ТВ»: Орбакайте пообещала спеть на бис в России

Певица Кристина Орбакайте после отмены концертов в России отправилась в путешествие по Европе. В Париже она отдыхала в знаменитом кабаре и выложила оттуда видео и фотографии, на одной из которых оставила послание для российских поклонников.

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