«Вокруг ТВ»: Орбакайте пообещала спеть на бис в России

Певица Кристина Орбакайте после отмены концертов в России отправилась в путешествие по Европе. В Париже она отдыхала в знаменитом кабаре и выложила оттуда видео и фотографии, на одной из которых оставила послание для российских поклонников.
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