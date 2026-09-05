СКР и свердловский омбудсмен проверяют историю увольнения учительницы из-за угроз ученика в Нижнем Тагиле

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что на следующей неделе вместе с заместителем министра образования посетит школу, где произошел конфликт, и пообщается с учителями и директором.
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