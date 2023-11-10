Британское предприятие Nexperia, которым не дали владеть китайцам, теперь продадут американской компании

Ещё в 2021 году плачевное финансовое положение предприятия Newport Wafer Fab в Уэльсе вынудило владельцев пойти на сделку с контролируемой китайскими инвесторами нидерландской компанией Nexperia, но к ноябрю 2022 года британские власти постановили, что сделка должна быть расторгнута по политическим соображениям.
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