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Мировое обозрение

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Британское предприятие Nexperia, которым не дали владеть китайцам, теперь продадут американской компании

Британское предприятие Nexperia, которым не дали владеть китайцам, теперь продадут американской компании

Ещё в 2021 году плачевное финансовое положение предприятия Newport Wafer Fab в Уэльсе вынудило владельцев пойти на сделку с контролируемой китайскими инвесторами нидерландской компанией Nexperia, но к ноябрю 2022 года британские власти постановили, что сделка должна быть расторгнута по политическим соображениям.

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