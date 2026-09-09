Украинские театры жаждут выступить в России

Российская государственная концертная организация Росконцерт получает сигналы о том, что украинские театральные коллективы заинтересованы в возобновлении гастролей на российских площадках.
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