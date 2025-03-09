Самое обидное – это когда твоя мечта сбывается у кого-нибудь другого

Следователь допрашивает мужика, который обвиняется в убийстве жены.- Так вы утверждаете, что сбросили свою жену с восьмого этажапо рассеянности?- Конечно! Раньше мы жили на первом этаже, и я просто забыл, что мыпереехали! Продам дешево рыболовные снасти, рыбацкую одежду и лодку с мотором.
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