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Самсонова о победе над Канепи в финале в Вашингтоне: «Психологически игра была очень сложной, и я рада, что сумела найти решения»

Россиянка Людмила Самсонова прокомментировала победу на турнире в Вашингтоне. В финале она обыграла Кайю Канепи – 4:6, 6:3, 6:3.

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