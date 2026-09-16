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ФРС США впервые за три года повысила ключевую ставку

ФРС США впервые за три года повысила ключевую ставку

Ужесточение политики ФРС обычно приводит к росту стоимости заимствований. Вашингтон будет значительно больше тратить средств на обслуживание рекордного объема госдолга, превышающего 40 трлн долларов.

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