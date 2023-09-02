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Рогов заявил о взрывах в Запорожье

Рогов заявил о взрывах в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о взрывах в Запорожье. «В Запорожье громко! В областном центре, временно оккупированном нацистами, а также в пригороде прозвучало несколько взрывов», — написал он в своём Telegram.

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