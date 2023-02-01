Прости и прощай: почему это важно?

Обиды — неотъемлемая часть жизни человека, начиная с детского возраста. Но бывает так, что спустя годы, прощения так и не наступает, а обиды только накапливаются, они растут, условно соединяются между собой и образуют большой эмоциональный блок.
Обиды — неотъемлемая часть жизни человека, начиная с детского возраста. Но бывает так, что спустя годы, прощения так и не наступает, а обиды только накапливаются, они растут, условно соединяются между собой и образуют большой эмоциональный блок.
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