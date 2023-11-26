Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 453 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Наказание для взяточников должно быть таким, что бы другим неповадно было. Например пожизненное лишение права занимат...Никаких «барашков...
  • Сергей Шабал
    комиссию надо брать с поставщикаБанки заявили об ...
  • Юрий Белич
    Откуда у подчинённых жида Грефа может остаться что-то человеческое? И это уже не жадность, а алчность!Банки заявили об ...

Банки заявили об опасности отмены комиссии за услуги ЖКХ

Банки заявили об опасности отмены комиссии за услуги ЖКХ

Банки в России выступили против отмены комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), так как это отразится на работе платежных услуг не лучшим образом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vitaly Arkhipov
И когда же вы нажретесь ? Вам все мало.Похоже в вас ничего человеческого не осталось, только жадность.
Ответить
13 час.
ЮБ
Юрий Белич
Откуда у подчинённых жида Грефа может остаться что-то человеческое? И это уже не жадность, а алчность!
Ответить
6 час.
СШ
Сергей Шабал
комиссию надо брать с поставщика
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх