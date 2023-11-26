Банки в России выступили против отмены комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), так как это отразится на работе платежных услуг не лучшим образом.
Банки заявили об опасности отмены комиссии за услуги ЖКХ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vitaly Arkhipov
И когда же вы нажретесь ? Вам все мало.Похоже в вас ничего человеческого не осталось, только жадность.
Ответить
13 час.
ЮБ
Юрий Белич
Откуда у подчинённых жида Грефа может остаться что-то человеческое? И это уже не жадность, а алчность!
Ответить
6 час.
СШ
Сергей Шабал
комиссию надо брать с поставщика
Ответить
2 час.
Свежие комментарии